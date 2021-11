São João de Meriti reinaugura oitava unidade escolar

Na manhã da última sexta-feira, a Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Educação, reinaugurou a Escola Municipal Unidade Integrada de 1º Grau, em Coelho da Rocha, sendo a oitava unidade de ensino a ser revitalizada neste segundo mandato.

O secretário de Educação, José Carlos, deu início à cerimônia com um breve discurso de agradecimento à equipe e ao governo, que vem trabalhando para trazer recursos para essa pasta tão importante para o município.

O deputado estadual Valdecy da Saúde também esteve presente e falou sobre o crescimento da cidade em diversos aspectos: “Nós não estamos falando apenas da entrega de um equipamento como esse, mas de todas as ações da prefeitura”. O deputado disse ainda, que o governador do estado, Cláudio Castro, tem sido uma peça fundamental para trazer recursos para São João.

Futuro melhor

Por fim, o prefeito da cidade, Dr. João, fez menção ao Dia da Bandeira, comemorado no dia de hoje, citando um trecho do hino municipal da cidade: “No nosso hino tem uma frase extremamente importante que estamos obedecendo rigorosamente: Para tecer um futuro melhor, continuamente, nosso dever é guiá-lo crescendo e avante. É dessa forma que estamos conduzindo São João de Meriti.”

A unidade foi construída em 1974 e hoje é a maior escola em número de alunos da rede, com 1.035 alunos, da Educação Infantil até o Ensino para Jovens e Adultos – EJA. Nesta reforma, a escola passou por uma grande revitalização, que incluiu a construção de um novo muro, nova pintura nas paredes e na quadra poliesportiva para melhor atender aos alunos e ao corpo docente. A dispensa foi também foi totalmente reformada e teve seu armazenamento aumentado devido à instalação de novas prateleiras.

Renovação de matrículas

A Secretaria de Educação informa que a partir da próxima segunda-feira dará início ao período de renovação de matrículas para 2022. Os responsáveis que desejam fazer a renovação deverão comparecer à unidade escolar onde o aluno está matriculado até o dia 30 de novembro de 2021.

As transferências dos alunos entre as unidades da rede municipal serão feitas também de forma presencial no período de 6 a 17 de dezembro, de acordo com a movimentação no cronograma de matrícula. A pré-matrícula para alunos que desejam ingressar nas escolas municipais será realizada no período de 27/12/2021 a 14/01/2022, através do link matricula.educameriti.net. O resultado será divulgado no dia 20/01/2022 e a confirmação da matrícula será feita diretamente nas escolas do dia 20 ao dia 31 de janeiro, de acordo com a resolução 011/2021 – SEME.