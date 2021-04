São João de Meriti reinaugura, na UPA de Jardim Íris, Centro de Triagem Ambulatorial para o combate à covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti deu início, na segunda-feira (5/4), aos atendimentos no Centro de Triagem para tratamento de pacientes com sintomas suspeitos de covid-19. A tenda funciona na área externa da UPA de Jardim Íris, uma das três emergências da cidade. Há dois meses em obras de reforma, a Unidade de Pronto Atendimento, localizada no bairro de Jardim Íris, já está na fase final para ser reaberta ao público.

A abertura contou com a presença do prefeito, Dr João Ferreira Neto, com a secretária de Saúde Marcia Lucas, com os diretores médicos das emergências, Dr. Márcio Bermal e Dr. Altair Neto e com o deputado estadual Valdecy da Saúde.

No local, pacientes com sintomas de gripe e suspeita de coronavírus passam por uma triagem para que possam ser diagnosticados e tratados, com o objetivo de impedir que o vírus continue se propagando.

A população meritiense conta novamente com a Unidade de Pronto Atendimento que é referência e que está devidamente preparada para receber quem mais precisa de cuidados neste momento: “Devido ao aumento do número de casos de infectados e de óbitos, retornamos com a tenda para o atendimento exclusivo para síndromes gripais. A população agora conta com o Centro de Triagem que possui três ambulatórios, atendimento médico e enfermarias, em um ambiente climatizado e seguindo todos os protocolos para que juntos possamos combater o coronavírus”, disse a secretária de saúde Marcia Lucas.

A UPA de Jardim Íris fica na Avenida Comendador Teles, s/nº – Jardim Íris, São João de Meriti.