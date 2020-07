São João de Meriti realiza quinto mutirão de testes rápidos

Secretaria de Saúde realizou 500 procedimentos que acabaram com a angústia de muitos moradores

Depois de passar por Jardim Meriti (em duas ocasiões), Sumaré e Morro do Castelinho, o mutirão de testes rápidos chegou ontem à Vila Norma. Essa foi a quinta ação coletiva de testagem de Covid-19 para a população do município.

Com quase 500 testes realizados, o mutirão aconteceu ao longo da manhã na Rua Elizário de Souza, s/n, bem em frente ao Colégio Iracema Campos e levou alívio aos moradores que, com uma simples gota de sangue e alguns minutos, acabaram com a angústia por saber se estavam ou não com a Covid-19.

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto), acompanhado da secretária de Saúde, Marcia Lucas, esteve novamente presente no mutirão e afirmou que os dados epidemiológicos coletados estão norteando a Secretaria de Saúde, a fim de saber quais serão os próximos passos, “A curva e os número de vítimas de São João de Meriti estão caindo, isso nos dá mais tranquilidade para flexibilizar o comércio e fazer a abertura das instituições da cidade com responsabilidade”, afirmou.

Papel importante

Dr. João ressaltou ainda que fez questão de acompanhar o mutirão em Vila Norma e destacou o importante papel da Secretaria de Saúde, “Está sendo um sucesso absoluto, muita gente procurando o teste, é um bom trabalho da Secretaria”, completou.

Vivendo com duas pessoas do grupo de risco, a operadora de caixa Fabiana Mariaff (23), aprovou a ideia, “Estou ansiosa pelo resultado, é um projeto muito legal para ajudar a população e também melhorar a nossa qualidade de vida”, contou.

Vanderleia Ramalho (55) e seu marido, Messias Ramalho (61), também estiveram presentes, “Dizem que este exame é muito caro, então aproveitei que a prefeitura realizou o evento (gratuito), chamei meu marido e viemos hoje, graças a Deus nosso resultado foi negativo”.

Mapeamento diário feito pela Prefeitura

Esta iniciativa é uma das várias ferramentas criadas pela prefeitura para impedir a propagação do vírus em São João de Meriti, um inimigo que, mesmo sendo invisível, está perdendo espaço.

Todos os dias, técnicos da Secretaria de Saúde fazem o levantamento dos dados, a fim de monitorar o avanço da doença pela cidade. Desta forma, a pasta consegue prever as áreas mais propensas a um aumento de casos e agir previamente, preservando assim a vida da população meritiense.

A Secretaria Municipal de Saúde continua realizando os eventos em toda a cidade e, em breve, outra localidade deverá ser contemplada pelo mutirão.

Ônibus ginecológico chega ao Jardim Paraíso

Ontem, o ônibus ginecológico da Secretaria Municipal de Saúde de Meriti chegou à comunidade do Dique, no bairro Jardim Paraíso, para atendimento e coleta de preventivo. O prefeito Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto) e a secretária de Saúde, Marcia Lucas, estiveram no local e acompanharam a execução do serviço de perto.

O veículo está estacionado em frente à comporta e os atendimentos vão continuar amanhã (18/7), das 9h às 12h e também durante toda a semana que vem (de 20 a 24/7), das 9h às 17h.

A moradora da região, Fátima Silva, esteve presente e foi atendida pela equipe, “É uma iniciativa muito boa e está muito bem organizado e tranquilo”, disse.

Esta iniciativa visa ajudar as mulheres da localidade a manterem a saúde em dia, com o conforto, praticidade e segurança da unidade móvel.

Além dela, Flávia Oliveira, outra moradora também ficou feliz com o atendimento móvel, “O ônibus tem sido uma mão na roda, já conheço os funcionários, a ação foi nota 10”, afirmou. É a prefeitura cuidando da saúde mulher meritiense.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.