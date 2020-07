São João de Meriti realiza novos mutirões de testagem rápida

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará mais dois mutirões de testagem rápida para covid-19. O próximo será amanhã (15), a partir das 9h, na Praça do Castelinho, no bairro Éden. Além dele, outro mutirão acontece na próxima sexta-feira, também a partir das 9h, em frente ao Colégio Iracema Campos, no bairro Vila Norma.

Este mês a prefeitura já realizou outros três mutirões, onde 1.598 pessoas foram testadas, mobilizando a Secretaria de Saúde em um evento organizado e seguro, dentro das medidas de afastamento. Para saber mais acesse: http://meriti.rj.gov.br/home/mutirao_covid/http://meriti.rj.gov.br/home/mutirao_2/

