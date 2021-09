São João de Meriti realiza eventos em referência ao Setembro Amarelo

Visando prevenir o suicídio, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), deu início nesta semana à campanha “Setembro Amarelo”. A abertura foi realizada nas unidades de saúde do Tucão, Vila São João e Tibagi com uma dinâmica de valorização da vida, seguida de palestras sobre o tema. A ação reuniu profissionais da pasta e o público em geral.

O assunto é de extrema importância e ainda enfrenta grandes dificuldades no âmbito da identificação de sinais e na busca por ajuda por causa do preconceito ou da falta de informação que, infelizmente, ainda existe. Por isso, ações como palestras, rodas de conversa e o contato com a população serão intensificados neste mês.

A programação acontecerá até o dia 28 de setembro e deve ocorrer nas 19 unidades de saúde da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti busca, com a iniciativa, incentivar toda a comunidade a se conscientizar da importância de se falar sobre saúde mental. Só assim poderemos mudar essa história!