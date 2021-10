São João de Meriti realiza evento Outubro Rosa no Espaço Femina

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no Espaço Femina, na Vila São João, o evento Outubro Rosa, que contou com a presença do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde e de vereadores. A ação visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da luta contra o câncer de mama. Sempre respeitando todos os protocolos indicados pelos órgãos de saúde em relação à pandemia.

As mulheres puderam participar de rodas de conversas, palestra e coffee break, além de atendimento médico e ginecológico. Elas também compartilharam conhecimentos sobre a importância de conhecer o próprio corpo, com a mastologista Christina Fidalgo Santoro.

Adriana Santaroni, 42 anos, paciente da mastologista comentou: “Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2019, procurei a doutora Christina Fidalgo e ela me acompanhou durante todo o tratamento, passei por todos os protocolos obrigatórios para pacientes oncológicos. Hoje estou curada e faço acompanhamento médico há dois anos e sete meses”, disse.

Dr. João falou da importância dos exames: “O diagnóstico precoce é de grande relevância, pois hoje no Brasil a doença que mais ocasiona óbitos na população feminina é o câncer de mama e o câncer de colo do útero”.

O prefeito destacou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece todos os exames necessários, como preventivo, ultrassonografia transvaginal e mamografia.