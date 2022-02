São João de Meriti realiza conferência sobre igualdade racial

A Subsecretaria de Igualdade Racial da Prefeitura de São João de Meriti realizou na última quarta-feira (9), no auditório da Universidade Estácio de Sá, em Vilar dos Teles, a V Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

O evento discutiu políticas públicas, discriminação étnico-racial, étnico-cultural, intolerância religiosa e racismo religioso e estrutural. Também foram trabalhados temas como as violências praticadas nos eixos da juventude negra, da primeira infância, do idoso e da pessoa com deficiência.

Aplicação da gestão plena

O município da Baixada Fluminense é um dos poucos no estado do RJ com a aplicação da gestão plena do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR). Isso a coloca com acesso prioritário aos editais do órgão já que cumpriu todas as legalidades para essa participação.

O município possui ações constantes que buscam o apoio da sociedade civil, do poder público, de lideranças comunitárias e de ativistas sociais na condução de propostas de políticas públicas de estado na luta pela garantia dos direitos humanos.

“Não adianta dizer que não é racista, precisamos afirmar que somos antirracistas e diariamente lutar em prol dessa causa. Nosso município é referência no tema e a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial está sempre muito atenta à promoção de políticas públicas contra a desigualdade racial. Somos todos iguais perante a lei e perante a Deus”, declarou o prefeito.

Importância das ações

O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa, destacou a importância da realização de ações como essa e o quanto o município tem avançado em relação à causa.

“As políticas de direitos humanos e de igualdade racial aqui em Meriti estão com um trajeto bem articulado entre os âmbitos municipal, estadual e nacional e promover ações como essa em nosso território é de grande importância. Somos o único da Baixada Fluminense a ter um plano de igualdade racial. Agradeço ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde, ao secretário executivo Márcio Reis e ao governo do estado por não medirem esforços na hora de abraçarem nossas pautas”, disse.

O evento contou com a presença do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do vereador e líder do governo na câmara, Rodrigo Pit; do secretário nacional adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Ezequiel Espírito Santo, da coordenadora de monitoramento da Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, Mariléia de Paula; da 1ª promotora da Infância e Juventude, Drª Luciana Grumbach; do representante da Comissão da Verdade da OAB-RJ, Dr. Evandro Aleluia; da presidenta do Conselho Municipal da Igualdade Racial de São João de Meriti (COMIRA), Maria da Fé Viana e do professor e doutor Babalowô, Ivanir dos Santos.

A conferência teve por finalidade promover o respeito, a proteção e a concretização de direitos humanos, de liberdades fundamentais e religiosas da população negra e demais segmentos étnico-raciais e étnico-culturais.