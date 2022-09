São João de Meriti realiza 8ª edição do Projeto Pequeno Cidadão

Entre os dias 12 e 16 de setembro, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, em parceria com as Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia, realiza a oitava edição do programa Pequeno Cidadão Meritiense. A ação ocorre na Creche Municipal Vila Ruth, no bairro de mesmo nome, das 9h às 15h.

O objetivo é que crianças e adolescentes, com idade entre 6 meses e 16 anos, matriculadas na rede municipal de ensino, façam a emissão do RG (Registro Geral), um documento importante e que ajuda a combater o desaparecimento infantil.

“Hoje meu agradecimento vai para a Secretaria de Trabalho e Renda. O Projeto Pequeno Cidadão Meritiense busca identificar e facilitar o acesso de nossos alunos ao registro de identificação. Nossa comunidade aqui é bem carente e essa ação veio para somar na vida dos moradores. Não posso deixar de agradecer ao prefeito por possuir o olhar voltado para promoção social e bem-estar dos munícipes”,

declarou o diretora da unidade escolar, Tayna dos Campos.

Para Alexandrina Rocha, 39 anos, manicure: “A ação é de grande importância, pois nem todos os responsáveis possuem condições financeiras e disponibilidade para solicitarem o documento. Ter acesso a esses serviços de forma gratuita está facilitando muito a vida dos pais e responsáveis. O prefeito e

todos os envolvidos na ação estão de parabéns. Muito obrigada!”