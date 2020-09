São João de Meriti realiza 13º Mutirão de Testes Rápidos no bairro Venda Velha

Com milhares de testes já realizados em diversas áreas de São João de Meriti ontem, a Secretaria Municipal de Saúde deu início ao 13º Mutirão de Testes Rápidos de covid-19. Nesta semana a ação ocorre no Condomínio 1, no bairro Venda Velha, e vai até amanhã, sempre a partir das 9h. Somente hoje a secretaria atendeu 168 pessoas que compareceram para a testagem rápida.

Desta forma, a pasta segue mapeando os locais que apresentam casos de covid-19, provendo atendimento e novas estratégias para continuar freando o avanço da doença em São João de Meriti.

Como vem sendo feito, o mutirão continua tendo o apoio do ônibus ginecológico para coleta de preventivo das mulheres, a unidade móvel fica posicionada junto ao evento e atende com total conforto e privacidade que o exame pede, prestando um atendimento humanizado e prático para as moradoras da cidade.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti