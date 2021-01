São João de Meriti reabre posto do Poupa Tempo

O Poupa Tempo em São João de Meriti foi reaberto na manhã de ontem com todos os 60 serviços oferecidos pela a unidade e mais a emissão do boleto de pagamento do IPTU. O posto, localizado no Shopping Grande Rio, bairro Parque Barreto, possui um amplo espaço de atendimento e conta com diversos serviços como: cadastro do cartão ID Jovem, Bolsa Família, cartão de estacionamento do idoso, cartão de estacionamento para deficiente físico, cartão do SUS, 2ªvia de certidões, microempreendedor individual (MEI), além dos serviços do Detran, Procon, Serasa, entre outros.

“Estou muito feliz com a reabertura do Poupa Tempo porque facilita muito a vida do morador. Tanto na agilidade quanto na facilidade de atender e resolver alguns serviços ao mesmo tempo. Outro ponto importante é a comodidade, conforto e acessibilidade que a unidade oferece” afirmou Orlando Hortêncio, subsecretário municipal de Governo.

Para o maqueiro Luciano Domingues, 60 anos, a reabertura do Poupa Tempo foi muito positiva para os meritienses: “Vim pegar a isenção da segunda via de certidão de nascimento do meu filho, por indicação de um amigo. Ele disse que o atendimento aqui é rapidinho, e realmente é. Demorei três minutos pra resolver”, disse.

O posto de atendimento do Poupa Tempo funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para emissão do boleto do IPTU é preciso levar o número de inscrição do imóvel.