São João de Meriti promove o Dia P, ação social para animais em situação de rua

“P” de Promoção, Proteção, Prevenção e, claro, de Pet, que se refere ao animal de estimação. Esses são os motivos que levaram a ação social para cães em situação de rua, marcada para o dia 7 de junho, em São João de Meriti, se chamar “Dia P”.

O evento, criado pela Superintendência Municipal de Proteção e Bem-estar animal, acontecerá em tendas na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, das 10h às 16h.

O ato de higiene e cuidados para os animais em situação de rua é fundamental para diminuir a proliferação de microrganismos visando prevenir o surgimento de doenças, que acometem até mesmo o homem. Sabe-se que pulgas e carrapatos são disseminadores de doenças e são, com frequência, encontrados em animais não domiciliados.

“O Dia P é de grande importância dentro da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal por atender os cães que vivem na maioria das vezes em locais inadequados de higiene. E uma coisa interessante é que nós vamos incluir na ação social os protetores destes animais, que muitas vezes também vivem em situação de rua. Vai ser um ato de amor e prevenção”, conta a superintendente Luciene Maria dos Santos, idealizadora do projeto.

O mutirão da prefeitura contará com veterinários, auxiliares e estagiários de veterinária, além de colaboradores e protetores de animais voluntários. Os bichinhos receberão higienização, banho, limpeza de ouvido, retirada de carrapatos e pulgas, tratamento de sarna, vermifugação, corte de unhas e aplicação de vacina antirrábica. Haverá, ainda, uma campanha de adoção de animais e distribuição de panfletos informativos sobre adoção responsável, raiva e combate aos maus tratos para com os pets. Cada cuidador receberá um Kit de higiene contendo shampoo, condicionador e álcool em gel. Depois deste primeiro evento, o Dia P se tornará uma ação itinerante, percorrendo os bairros do município.