São João de Meriti promove mais uma ação de testes para covid-19

Em mais uma ação contra o coronavírus, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu ontem, mais um dia de testes rápidos para covid-19 no município, testando mais de 200 pessoas.

O mutirão aconteceu na recém-inaugurada Praça do Morro do Castelinho, no bairro de Éden. O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, esteve no local e acompanhou a realização dos testes. “Estamos promovendo mais uma ação de combate ao novo coronavírus em nosso município, a prefeitura está trabalhando incansavelmente para manter a pandemia sob controle”, afirmou.

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, também esteve presente para conferir de perto o trabalho da sua pasta. “Tudo que estamos fazendo para conter o coronavírus têm funcionado, em breve vamos nos ver livre disso tudo, agradeço o empenho de todos”, disse.

Mais uma ação nesta sexta-feira

Ricardo Fernandes (47), morador de Éden há 10 anos, compareceu a ação com sua cunhada e sogra e aprovou a ideia, “Muita gente estava apreensiva e querendo saber se estava ou não com o vírus. A iniciativa do prefeito foi muito boa para a população”, relatou.

Outra moradora antiga, a senhora Neuza Silva (78), moradora do bairro há mais de 60 anos, relatou que foi fazer o teste por precaução, já que não havia feito ainda, “Não doeu nada, foi igual espetar o dedinho na máquina de costura, a prefeitura está fazendo sua parte”, contou.

O próximo mutirão de testes rápidos para covid-19 está marcado para acontecer amanhã, em frente ao Colégio Iracema Campos, na Vila Norma, a partir das 9h. É a prefeitura trabalhando também pela sua saúde. Compareça!

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.