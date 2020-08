São João de Meriti: prefeito Dr. João presta contas em encontro com empresários

Na manhã da última segunda-feira (3), o prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto), se reuniu com representantes dos empresários do município e com o comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar, para fazer a prestação de contas do governo, no auditório da faculdade Estácio de Sá, em Vilar dos Teles.

No evento foram tratados temas como as realizações da prefeitura nos últimos anos, entre elas, a revitalização do Calçadão do Vilar dos Teles e o asfalto no centro da cidade. O chefe do executivo municipal também aproveitou a ocasião para ouvir sugestões desse grupo, vitais o desenvolvimento da nossa cidade.

Além de várias lideranças empresariais do município, estiveram presentes o comandante do 21º BPM, o Tenente-Coronel André, o deputado estadual Valdecy da Saúde, o secretário de Obras, Joãozinho; o Coronel D’Ambrósio, secretário de Segurança e a equipe da Secretaria de Captação de Recursos.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti