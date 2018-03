São João de Meriti oferece 200 vagas para cursos gratuitos do Pronatec

Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em São João de Meriti. O município foi contemplado com 200 vagas em cursos como almoxarife de obras, assistente administrativo, assistente de logística, inglês básico e organizador de eventos. As inscrições vão até o dia 24 de abril nos CRAS (Centros de Referência em Assistência Social) da cidade, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Os cursos são destinados a maiores de 18 anos que tenham NIS (Número de Inscrição Social), que é gerado após o cadastro no CadÚnico. As aulas acontecerão no CVT (Centro Vocacional Tecnológico) da Faetec de São João de Meriti, na Rua Dionízio Rocha, 234 – Parque Araruama.

Vagas disponíveis:

Endereços para inscrições:

CRAS Vila São José – Av. Comendador Teles, 3199 – casa 02 – Vila São José;

CRAS Jardim Íris – Av. Copacabana, 50 – Jardim Íris (Próximo à UPA);

CRAS Centro Rua São João Batista, 742 – Centro;

CRAS Édem – Rua Ana Brito, 1470 – Éden