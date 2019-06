São João de Meriti Meriti quer fim dos engarrafamentos na Via Dutra

Prefeitura muda rota no trecho entre o viaduto da Avenida Presidente Dutra e a Praça José Alves Lavoura, mais conhecida como Praça Gil, para melhorar fluxo na rodovia

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Transporte, vai tornar definitiva as mudanças no trânsito na Avenida Automóvel Clube, no trecho entre o viaduto da Avenida Presidente Dutra e a Praça José Alves Lavoura, mais conhecida como Praça Gil. O período de experiência terminou na última segunda feira, após 10 dias de testes que envolveram divulgação, sinalização e orientação no trânsito.

Com as mudanças, o trecho na Avenida Automóvel Clube fica em mão única entre o viaduto da avenida Presidente Dutra e a Praça Gil, em direção a Vilar dos Teles. Para retornar para o Centro de São João de Meriti, o trânsito está sendo desviado pela Rua Aguiar. O trecho da rua Joana Kalil será apenas para retorno na Praça Gil.

“Quem trafega neste trecho sempre conviveu com aquele engarrafamento, que atrapalhava tanto quem vinha do Centro do município como quem saía da avenida Presidente Dutra. Este problema se arrastava há anos, não somente nos horários de pico, pois era um gargalo. Foi muita coragem do prefeito Dr. João acreditar neste projeto, que teve a colaboração de toda a secretaria. Para dar certo fizemos um trabalho de divulgação anterior, sinalizamos com placas, banner e faixas e utilizamos diversos agentes na orientação do trânsito. E como as mudanças foram aprovadas não só pelos motoristas e rodoviários, como pela própria população, vamos tornar definitivo. E vale ressaltar que no período de testes não houve nenhum acidente, pois nossa maior preocupação é proteger a vida”, explica o secretário de Transporte, Carlos Roberto Rodrigues, o Bebeto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social de São João de Meriti