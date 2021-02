São João de Meriti: Meriti: idosos encontram pontos de vacinação vazios

A vacinação contra o coronavírus em São João de Meriti continua em toda a cidade. Na manhã de ontem, os idosos que foram aos oito pontos de atendimento não encontraram dificuldades para se vacinar. No Centro Cultural Meritiense, no Jardim Meriti (em frente à prefeitura), funciona a Subsecretaria de Melhor Idade e ao chegar ao local a pessoa já se depara com um lavatório móvel, onde pode higienizar suas mãos, mais uma barreira contra a disseminação do vírus.

Lá, o policial militar Edson Malaquias dos Santos (81) recebeu sua dose em menos de 15 minutos e elogiou o atendimento da unidade: “Soube que estava vazio e vim. Que dar os parabéns às equipes, o serviço está ótimo, magnífico!”, contou.

No mesmo bairro também funciona o Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, local em que o aposentado Lodi Gomes (84) contou que foi atendido em menos de cinco minutos e que já espera a segunda dose: “´É uma sensação muito boa, tenho visto que os atendimentos estão melhorando”, disse.

Além dele, o casal Manoel Oliveira (83) e Ozanir Veloso (81) também contou que o atendimento foi breve: “Foi muito rápido, o pessoal foi atencioso, uma beleza!”, afirmou Ozanir.

Atendimento normal

Em outras unidades o atendimento também foi normal e não apresentou problemas. A Secretaria Municipal de Saúde está imunizando pessoas a partir de 75 anos de idade e profissionais de saúde na ativa, a partir dos 60 (com registro profissional).

Após as vacinações de hoje o atendimento será retomado na quarta-feira de cinzas (17/2), das 9h às 12h nos seguintes endereços:

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato (Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti); USF Tibagi (Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole); USF de Coelho da Rocha (Rua Ex-Combatente, s/nº – Coelho da Rocha); Unidade de Saúde da Vila São João (Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João); Unidade de Saúde do Sumaré (Estrada das Pedrinhas – Jardim Sumaré); USF da Vila Jurandir (Rua Joaquim Couto – Parque São Judas Tadeu); Unidade de Saúde da Vila União (Rua Álvaro Proença, 243 – Parque São Nicolau); Centro Cultural – Subsecretaria da Melhor Idade (Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti).