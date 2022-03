São João de Meriti marca presença na ExpoRio 2022

Evento é realizado pela Secretaria de Estado de Turismo, a TurisRio e a Fecomércio RJ

A abertura oficial da ExpoRio Turismo 2022 aconteceu na tarde da última quinta-feira (24) no Jockey Club, na Gávea. O evento, que termina amanhã (27), é realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia Estadual de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio), com apoio da Fecomércio RJ. Artesãos e empreendedores de diversos municípios marcaram presença no evento, Meriti foi um deles, e puderam exibir e divulgar suas artes e mercadorias.

“Estamos otimistas com as perspectivas para este ano e vamos continuar promovendo outros encontros para consolidarmos o Rio de Janeiro como destino nacional mais procurado. Todos os 92 municípios puderam exibir sua arte aqui no evento. Esse encontro tem que ser o “primeiro de vários” afirmou o secretário estadual de Turismo Gustavo Tutuca.

Primeira atração

A Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense foi a primeira atração musical do evento, no palco Elza Soares. A companhia fez uma apresentação emocionante para o público. “Nós temos aqui uma divulgação muito grande nacionalmente e a oportunidade de mostrar nossa arte. É um evento maravilhoso e uma chance única de conhecer as obras de artesões de diferentes lugares do Rio de Janeiro. Representar minha cidade e mostrar o talento do meu município é maravilhoso” disse a artesã e artista plástica meritiense Rita Viana.

“É uma responsabilidade muito grande colocar São João de Meriti dentro desse cenário do turismo do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos com o projeto da construção do museu Marinheiro João Cândido, no Morro do Embaixador. Estamos com um projeto para receber um espaço cultural do governo do estado. Isso vai mudar o fluxo das pessoas que frequentam nosso município e isso é turismo” afirmou a subsecretária de Turismo Mirian Rodrigues.