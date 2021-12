São João de Meriti inicia Operação Papai Noel com tropas do Proerd

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, deu início ontem (2) à Operação Papai Noel que seguirá por todo o mês de dezembro. A ação conta com a participação de 30 agentes da secretaria e mais duas patrulhas do Programa Estadual de Implantação de Serviços (PROEIS) que já começaram a atuar no Centro do Vilar e de São João de Meriti.

As equipes estão organizadas de maneira estratégica com o objetivo de proporcionar segurança à população e aos comerciantes locais neste período que antecede as festas de final de ano. Todos os agentes passaram pelos cursos previstos na legislação e são antigos na prática de ações como essa.

Manter a ordem

“Crescemos muito na saúde, na educação, na infraestrutura, estamos crescendo muito no âmbito da segurança na cidade. Eu fico muito feliz por isso e essa responsabilidade não é só minha, ela é nossa. Somos responsáveis por manter essa ordem na cidade e por esse motivo peço a vocês um esforço maior nesse mês. Cabe a cada um de vocês manter a segurança do comércio e circulação da população local”, disse o o prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, durante a solenidade de abertura. Também participaram do evento, vereadores, representantes dos comerciantes e o major Thiago, subcomandante do 21° Batalhão de Polícia Militar.