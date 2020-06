São João de Meriti inicia mais três pontos de barreiras sanitárias

Hoje (16), mais três pontos de barreiras sanitárias começaram a operar em São João de Meriti. O local funciona como uma parada para entrega de máscaras, verificação de temperatura e orientação da população. Agentes de saúde, com apoio de guardas municipais e agentes de trânsito, realizam a entrega do material aos motoristas e passageiros de veículos que passam nos novos pontos. Além deles, outras áreas da cidade contam com o serviços, especialmente nos limites com outros município.

A secretária de Saúde, Marcia Lucas, esteve hoje na Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, uma das novas áreas de barreira para falar sobre a expansão da iniciativa, “O objetivo é fazer um trabalho de prevenção e de sensibilização da população para o uso das máscaras, verificação de temperatura e orientação.

Após encostar seu carro durante a barreira sanitária na frente da prefeitura, a técnica de enfermagem, Jaqueline Pereira Marques aprovou a entrega das máscaras, “Tudo isso é muito bom, principalmente para as pessoas que mais precisam, gostei muito”, disse.

As barreiras sanitárias acontecem de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h nos seguintes pontos da cidade: Coelho da Rocha, limite com Belford Roxo, Rua da Matriz; Rodovia Presidente Dutra (Posto Galop), próximos aos hotéis; Covanca, limite com Duque de Caxias; Vila Norma, limite com Nilópolis; Vilar dos Teles, altura do Prezunic; Prefeitura – Praça dos Três Poderes; e Centro – Rua da Matriz, (posto da Ordem Urbana).

90 dias de situação de emergência

Também ontem completou 90 dias do primeiro decreto municipal (nº 6.333 de 16 de março de 2020) determinando situação de emergência em São João de Meriti para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, contendo as primeiras restrições de isolamento à população.

Desde então, o prefeito do município, Dr. João de Ferreira Neto, realizou inúmeras reuniões com seus secretários para alinhar as melhores decisões. Um gabinete de crise foi formado e várias medidas foram decretadas à época. O município foi o primeiro da Baixada Fluminense a acompanhar as orientações do governo estadual com medidas de isolamento como o fechamento de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais, eventos públicos que poderiam gerar aglomerações, alteração nas linhas de ônibus, divulgação de mensagens sonoras, ampliação do número de leitos para pacientes vítimas da covid-19, antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos de atendimento; informações sobre a covid-19 via atendimento 0800, interrupção das aulas na rede pública de ensino, entre outras medidas.

De lá para cá outros decretos foram emitidos com novas determinações sobre as medidas de isolamento social, visando conter o avanço da doença na cidade, que é a de maior densidade demográfica da América Latina, para preservar vidas. Graças à ação assertiva da prefeitura, o sistema municipal de saúde pode atender a população com melhor qualidade e atenção.

