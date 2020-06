São João de Meriti inaugura novo CAPS AD

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas atenderá meritienses que tenham problemas para se livrar de vícios

Em mais uma ação na área de saúde, a Prefeitura de São João de Meriti inaugurou ontem o novo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) – Marinheiro João Cândido. Acompanhado da secretária de Saúde, Márcia Lucas, do secretário de Obras, Joãozinho e do vereador, João da Padaria, o prefeito da cidade, João Ferreira Neto, o Dr. João, fez a abertura do local de forma simbólica, por causa do novo coronavírus.

A casa a partir de agora será usada para atender meritienses que tenham problemas para se livrar de vícios. Bem arejado, o local passa a oferecer atividades voltadas aos cuidados da saúde mental. O antigo CAPS AD funcionava no bairro Vila São José, em um local menor, o que dificultava e limitava o trabalho dos profissionais que, por sua vez, notavam a procura aumentando.

Espaço amplo

A coordenadora de Saúde Mental do município, Cristiane Goulart, ficou contente com a mudança de endereço. “Estamos muito felizes com mais uma conquista para o Programa de Saúde Mental. O prefeito conseguiu um espaço amplo e acolhedor, proporcionando melhor qualidade de trabalho para os funcionários e de atendimento para a população de São João de Meriti”, disse.

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Marinheiro João Cândido funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h na Rua Clara Costa nº 19, Centro do município.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti