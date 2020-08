São João de Meriti inaugura 14ª unidade de saúde reformada na Venda Velha

Uma das mais belas unidades de atenção básica da cidade, o posto de saúde Parque Novo Rio, no bairro Venda Velha, foi entregue à população na última quinta-feira, completamente restaurado. Inaugurado há 11 anos, o posto nunca havia passado por uma reforma tão grande durante as gestões passadas.

De acordo com a secretária de Saúde, Marcia Lucas, os cerca de 30 mil moradores vão passar a contar com uma unidade moderna e confortável para dar sequência aos serviços da Estratégia de Saúde da Família, como prevenção, puericultura, pré-natal, clínica médica, e demais áreas da Atenção Básica. “Alguns serviços estavam suspensos por conta das reformas, agora vamos voltar e ainda atender mais pessoas”.

Atuando na unidade há 26 anos, o dentista Dr. Francisco Seghetto, que também é um dos funcionários mais antigos da prefeitura, contou que a odontologia melhorou muito na atual gestão. “Dr. João trouxe coisas de primeira categoria, aqui damos o tratamento e a prevenção, evitando que outras doenças se desenvolvam e agora vamos melhorar ainda mais”, disse.

Marco na história da Saúde

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto) bastante feliz declarou: “Ficou simplesmente lindo, sensacional, deu vontade de voltar a atender. Essa unidade é mais um marco na história da Saúde da cidade, dando satisfação e qualidade de vida para os munícipes e funcionários”, afirmou.

Além dos serviços, a nova unidade vai contar ainda com um sistema de marcação de consulta on-line e prontuário eletrônico, jamais existentes no posto. “O deputado estadual Valdecy da Saúde, parabenizou a Câmara Municipal e a todos os envolvidos nesta conquista e disse: “Aqui era uma unidade totalmente sucateada, mas o olhar da prefeitura para Saúde mudou isso, então não acreditem em notícias falsas (fake news), continuem acreditando no governo do Dr. João que vem fazendo um excelente trabalho”.

Reforma de primeiro mundo

Funcionário da unidade há 10 anos, o agente de saúde Flávio Linhares, ficou impressionado com a reforma. “Coisa de primeiro mundo, vai melhorar muito nosso trabalho junto à população”. Já a enfermeira Cristiane Joaquim, disse que a reforma a ajuda a desempenhar um bom serviço. “Eu acompanhei todas as mudanças e agora sim o posto está lindo, essa é nossa casa.”

A paciente Maria Victor (56) ficou encantada quando viu o posto. “Ficou excelente, tudo muito lindo, Dr. João está de parabéns”. A Unidade de Saúde Parque Novo Rio fica na Av. Estácio de Sá, 135, na Venda Velha e funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti