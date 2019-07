São João de Meriti ganha praça revitalizada

Área de lazer em Coelho da Rocha ganhou ponto para food truck, nova iluminação, pavimentação, academia para terceira idade, parquinho e mesas para jogo de dama, bancos, pergolados, jardins, estacionamento e três quiosques

Os moradores de Coelho da Rocha, em São João de Meriti, comemoraram as obras na praça do bairro com uma noite de lazer em família. Adultos e crianças foram conferir as novas instalações do espaço, que foi reinaugurado na última segunda-feira. A reforma foi realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras.

Com as obras, o espaço ganhou nova iluminação, pavimentação, academia para terceira idade, parquinho, mesas para jogo de dama, bancos, pergolados, jardins, estacionamento, três quiosques e área para food truck.

De acordo com o prefeito Dr. João e vereadores que compareceram à cerimônia de inauguração, a praça não ganhava obras de reforma há mais de 30 anos. “Agradeço ao meu secretariado pela parceria para a realização de mais esta obra. Apesar das dificuldades estamos trazendo investimentos para o município nas áreas da saúde, educação, e muito mais. E esta praça, que foi tão esperada para os moradores, ainda vai ganhar, em breve, uma quadra de areia para ficar ainda mais completo o lazer para as famílias”, destacou Dr. João.

A dona de casa Vânia dos Santos, de 52 anos, festejou a novidade. “Moro aqui desde os meus 27 anos e nunca vi esta praça tão bonita. E agora vamos ganhar uma quadra também. Vai ficar ainda melhor”, disse Vânia.

Empreendedores elogiam as obras

Os empreendedores que trabalham no local também elogiaram as obras. “Trabalho nesta praça há 12 anos, mas ficava mais afastada, pois aqui era muito escuro. Agora temos um espaço de lazer para as famílias em um local todo iluminado e mais seguro. Até as minhas vendas aumentaram”, comemorou Luciana Rangel, de 42 anos.

“Quando vi que a praça estava mais movimentada eu resolvi trabalhar aqui. Comecei a vender assim que as obras terminaram, e está sendo muito bom. Esta obra foi a melhor coisa que aconteceu para nosso bairro”, completou Paulo Henrique Monteiro, de 30 anos.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do vereador Aldilas Hungria, filho de Marlene Hungria Toledo, que deu o nome à praça. Também compareceram os vereadores Dejá, Dinho Meriti, Doca Brazão, Mica, Otinho, Rogério Fernandes e Rogério da Silva, além de secretários e subsecretários municipais.

Secretaria de Comunicação Social de São João de Meriti