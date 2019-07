São João de Meriti ganha mais um posto de saúde reformado

Os pacientes que utilizam a Unidade de Saúde da Família Vila Norma, em São João de Meriti, ganharam mais conforto para o atendimento, além de outras melhorias. O local foi revitalizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e reinaugurado na noite de segunda-feira, 29 de julho. O evento contou com a presença de diversas autoridades do município.

“Governar uma cidade como São João de Meriti, que tem poucos recursos, é complicado, mas estamos tendo habilidade para gerenciar, trazer mais verbas e fazer melhorias não somente na área da Saúde, como na Educação, na iluminação da cidade, entre outras. Estamos finalizando as obras da unidade Anibal Viriato. Semana que vem vamos entregar as obras do posto Coelhão. Iniciamos as obras do posto do bairro Gato Preto, que está sendo demolido e onde será construído uma unidade de dois andares e começamos as obras da maternidade do morrinho. Estes são apenas alguns dos investimentos realizados na área da Saúde, mas vamos fazer muito mais”, destacou o prefeito Dr. João.

“Este governo tem trazido muitas alegrias para a área da Saúde. Quando assumimos encontramos unidades como esta totalmente destruídas. Agora, com esta reforma, vamos trazer mais uma equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) para ampliar o atendimento”, anunciou a secretária de Saúde, Marcia Lucas.

Todo revitalizado

Com a revitalização, a Unidade de Saúde da Família Vila Norma ganhou pintura, mais uma entrada para melhorar o acesso, ampliação da sala de vacina, troca das divisórias, novo mobiliário e ar condicionado em todas as 12 salas. A unidade possui consultórios para atendimentos clínico, odontológico e das equipes ESF, salas de triagem e vacinação. No local trabalham quatro médicos, um dentista, quatro enfermeiros, três técnicos de enfermagem, 40 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), além de administrativos. Também há atendimento clínico e odontológico, os pacientes contam com planejamento familiar, puericultura, pré-natal, preventivos, vacinação, coleta de sangue e atendimento nos programas de tuberculose e de tabagismo.

As vizinhas Débora Ramos, de 36 anos, e Michele Regina Silva, de 30 anos, elogiaram as melhorias. “Este posto ficou muito bonito. Adoramos tudo, principalmente a sala do dentista. Agora vamos ter um posto climatizado, com mais conforto”, disseram.

O evento contou com a presença do deputado estadual Valdecy da Saúde, dos vereadores Aldinho Hungria, Miltinho Domingues, Augusto da Informática, Dinho Meriti, Doca Brazão, Luiz Fernando e Rogério Silva, além de secretários e subsecretários municipais.