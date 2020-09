São João de Meriti encerra 14º Mutirão de Testes Rápidos de Covid-19

Terminou ontem, o 14º Mutirão de Testes Rápidos de covid-19 em São João de Meriti. Apesar do tempo chuvoso, o evento atendeu mais de 320 pessoas durante os três dias de funcionamento. Desde julho 7.925 testes foram realizados e 13 bairros foram atendidos.

O eletricista Roberto Olímpio (55) contou que estava em busca de um local para realizar o teste rápido: “Eu não tinha um plano B para fazer o exame em outro lugar, soube do mutirão e vim fazer meu teste. O serviço oferecido em pontos estratégicos como esse está sendo ótimo, é um trabalho muito útil”, disse.

Além do teste rápido, os mutirões também disponibilizam o ônibus de atendimento ginecológico para coleta de preventivo, visando a prevenção do câncer de colo de útero.

A Secretaria Municipal de Saúde já confirmou que vai continuar os mutirões e o próximo será no dias 28, 29 e 30 de setembro na Vila Rute (Vilar dos Teles) – Rua Vasco da Gama, s/nº (Quadra do Baile), das 9h às 12h.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.