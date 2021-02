São João de Meriti divulga cronograma e locais de vacinação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João de Meriti divulgou ontem o cronograma e os locais de vacinação contra a covid-19 deste mês.

De 3 a 5 de fevereiro: público de 90 a 99 anos. De 8 a 12 de fevereiro: público de 85 a 89 anos e profissionais da área da saúde a partir de 60 anos. Dias 18, 19, 22 e 23 de fevereiro: público de 80 a 84 anos e profissionais da área da saúde a partir de 60 anos. De 24 a 26 de fevereiro: público de 75 a 79 anos e profissionais da área da saúde a partir de 60 anos.

Todos deverão apresentar identidade e CPF. Profissionais da área da Saúde deverão apresentar carteira do seu respectivo conselho regional.

O horário de vacinação será das 9h às 15 horas, de segunda a sexta-feira nos seguintes locais: Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato (Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 – Jardim Meriti); USF Tibagi (Av. Presidente Lincoln – Vilar dos Teles); USF de Coelho da Rocha (Rua Ex-Combatente, s/nº – Coelho da Rocha); Unidade de Saúde da Vila São João

(Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João); Unidade de Saúde do Sumaré (Estrada das Pedrinhas – Jardim Sumaré); USF da Vila Jurandir (Rua Joaquim Couto – Parque São Judas Tadeu; Unidade de Saúde da Vila União (Rua Álvaro Proença, 243 – Parque São Nicolau); UPA do Jardim Íris (Avenida Comendador Teles, s/nº – Vilar dos Teles); Centro Cultural – Subsecretaria da Melhor Idade (Rua Panamense, 23-76 – Jardim Meriti).

A secretaria informa ainda que idosos que não conseguem se locomover serão imunizados pelas equipes do Programa Melhor em Casa.