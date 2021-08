São João de Meriti completa 74 anos e comemora com ações

A data foi comemorada com várias ações culturais, esportivas e educacionais por toda a cidade.

No último sábado, São João de Meriti completou 74 anos de emancipação, ocorrida em 1947. A data foi comemorada ao longo da semana com várias ações culturais, esportivas e educacionais por toda a cidade. A Praça dos Três Poderes, que abriga a Tenda da Melhor Idade, se tornou um lugar de manifestações artísticas e culturais. Por lá teve muito artesanato e apresentações de danças, capoeira e outras atividades.

Na quinta-feira (19), começou a segunda edição do projeto que tem levado cidadania para as comunidades, o Prefeitura no seu Bairro que, desta vez, foi no Morro do Castelinho, em Éden. A ação também fez parte das celebrações dos 74 anos de São João. Hoje foi o encerramento da edição que superou o número de atendimentos da primeira, realizada no Morro do Prefeito, no Jardim Sumaré. O balanço completo será divulgado em breve.

Mensagem de fé, amor e esperança

Antes da programação na comunidade, autoridades municipais participaram de dois encontros. O primeiro foi uma missa na Paróquia São João Batista, que fica no Centro da cidade. O rito religioso foi conduzido pelo Bispo Dom Tarcísio, que trouxe uma mensagem de fé, amor e esperança. Após esse momento, as autoridades presentes se dirigiram até a Câmara dos Vereadores.

No local, a recepção foi comandada pelo presidente da casa, Davi Perini Vermelho, o Didê. Na ocasião, estiveram presentes deputados estaduais e federais, parte do secretariado municipal e estadual, a banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e poucos convidados, por conta da pandemia de covid-19. Didê aproveitou para inaugurar o Salão Vereador Luis Fernando Barbosa Ilmo, que faleceu ano passado.

“Uma cidade jovem, que vai crescer ainda mais”, disse Dr. João

Em entrevista sobre o aniversário de Meriti, o prefeito Dr. João Ferreira declarou: “Estou muito feliz. Eu, o deputado estadual Valdecy da Saúde e toda a nossa equipe. Estamos trabalhando com muito amor, carinho e intensidade para darmos um futuro melhor para a nossa população. Parabéns, São João de Meriti pelos seus 74 anos. Uma cidade jovem, que vai crescer ainda mais”, disse.

As comemorações encerraram, mas o trabalho não. Além das ações diárias, já se tem uma previsão da próxima edição do projeto Prefeitura no seu Bairro, que será na Vila Ruth. Mais um ponto carente da cidade que será atendido por essa ação que facilita a vida dos moradores da região. Em breve, mais informações.