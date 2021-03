São João de Meriti celebra o Dia Mundial da Água com plantio de mudas no Horto Municipal

Para comemorar o Dia Mundial da Água, um evento no Horto Municipal contou com a presença do prefeito Dr. João Ferreira Neto, do deputado estadual Valdecy da Saúde, de secretários municipais e de vereadores, por conta da pandemia da Covid-19 não pode ser aberto ao público.

O horto possui a Fonte Carioca, local onde a população podia buscar água limpa, de qualidade e própria para consumo. De acordo com André Mazoni, secretário de Ambiente e Sustentabilidade, há um projeto de construção de uma estrutura para instalação de uma caixa d’água que possibilitará que moradores da cidade possam novamente desfrutar dessa fonte.

Plantio de mudas

O prefeito e Valdecy da Saúde fizeram o plantio de mudas de árvores às margens da nascente. Em seu momento de fala, Dr. João citou a importância da população se conscientizar e manter a limpeza dos rios e valões da cidade: “Peço que a população não jogue lixo nos nossos rios, não há necessidade disso. Com esse cuidado, preservamos o meio ambiente e as enchentes serão menos frequentes.”

Evidenciar importância do recurso natural

O Dia Mundial da Água tem o objetivo de dar evidência à importância desse recurso natural. Essencial para a vida, é preciso que todos a economizem e façam o seu uso de forma responsável e consciente, para não faltar no futuro. Além disso, é importante que o descarte de lixo seja feito de forma correta para que durante a chuva esses resíduos não sejam carregados para os rios.