São João de Meriti ajusta retomada da Estação de Tratamento de Resíduo

Na manhã da última sexta-feira, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos esteve na área onde funcionava a Estação de Tratamento de Resíduos da empresa Meriti Mais Verde, antiga responsável pela coleta de lixo na cidade, a fim de informá-los sobre a retomada do espaço que estava cedido a eles durante o período de operação da empresa.

Acompanhado de representantes da Secretaria de Ordem Pública e com apoio da Polícia Militar, o secretário da pasta, João Roberto (Joãozinho), ajustou com o representante da empresa um prazo, de 10 dias úteis, para a retirada de material.

O secretário Joãozinho falou sobre a transição do espaço: “Em comum acordo com o representante da empresa, fixamos o prazo para entrega definitiva do local, vamos fazer um relatório geral até que eles concluam a desmobilização da área”, disse.

Entenda o caso

Publicado no Diário Oficial do dia 19 de abril de 2021, a decisão do Executivo municipal revogou o termo de permissão de uso da estação de transbordo do município, firmado com a empresa Meriti Mais Verde. Agora, segundo o secretário de Obras, o espaço será usado inicialmente para guarda dos veículos de coleta, e depois será feita uma reforma em toda a área antes de qualquer outra operação, uma vez que o local está carente de intervenção. Já nas próximas semanas os técnicos da secretaria vão ao local para fazer projetos e levantamentos.

Em 19 de fevereiro deste ano, a prefeitura conseguiu na justiça que o contrato de concessão com a empresa Meriti Mais Verde fosse suspenso. Este documento havia sido celebrado nos últimos meses da gestão do ex-prefeito da cidade, com prazo de 30 anos e com um valor de de R$ 1.8 bilhão, o que gerava uma despesa mensal estimada em R$ 4.8 milhões, que a prefeitura era obrigada a pagar.

Com a suspensão do serviço o município assumiu integralmente a coleta, além de economizar aproximadamente a metade deste valor que agora passa a ser usado em outras despesas do Executivo, como o pagamento dos aposentados e pensionistas.