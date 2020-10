Santuário de Aparecida recebe milhares de fiéis, com restrições devido a pandemia

Missas foram suspensas e sendo transmitidas on-line

Às vésperas do Dia da Padroeira foi movimentado no Santuário Nacional de Aparecida. Apesar de ter suspendido as missas abertas ao público, a basílica recebeu fiéis que foram para ver a imagem da santa, no último domingo. Os dias que antecedem o Dia da Padroeira, 12 de outubro, são os mais movimentados do ano para o Santuário, que é o maior templo mariano do mundo. Por causa da pandemia, este ano a igreja teve de modificar a programação.

O nicho onde está a imagem de Nossa Senhora é o espaço mais visitado. A administração colocou sinalização para que os devotos mantenham uma distância segura durante a passagem, pede que não toquem a parede onde está a imagem no momento de oração e colocou álcool em gel em todas as saídas.

Celebrações

Dentre as mudanças na programação, está a suspensão das missas presenciais. As celebrações vão ser transmitidas on-line. Apenas os fiéis da arquidiocese podem participar presencialmente. O estacionamento também foi limitado a 2 mil veículos.