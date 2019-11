Samu de Belford Roxo recebe ambulâncias novas do estado

Desde quando assumiu a Prefeitura, em 2017, Waguinho vem trabalhando intensamente para melhorar e ampliar o serviço médico de urgência no município

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Belford Roxo recebeu do governo do estado, ontem, três ambulâncias novinhas em folha. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e o deputado estadual Márcio Canella, participaram da solenidade de entrega dos veículos, no Palácio Guanabara.

Desde quando assumiu a Prefeitura de Belford Roxo, em 2017, Waguinho vem trabalhando intensamente para melhorar e ampliar o serviço médico de urgência no município. “O que temos feito é dar dignidade aos nossos munícipes mais carentes, que muitas das vezes precisavam de remoção rápida até um hospital ou unidade de saúde e tinham que aguardar muito tempo pelo socorro. Agradeço ao governador do estado, Wilson Witzel, pela cessão das ambulâncias”, comentou o prefeito.

União entre Prefeitura e governo

O deputado estadual Márcio Canella fez questão de enaltecer a união existente entre a Prefeitura e o governo estadual. “Essas ambulâncias são fruto de um pedido que fiz, há algum tempo, ao governador Witzel. Elas chegaram em uma boa hora no município, pois trará dias melhores para a nossa população”, previu o parlamentar, agradecendo ao governador, ao vice-governador Cláudio Castro, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Estado Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano.

Estado investiu R$ 12,4 milhões na compra dos veículos

O governador Wilson Witzel fez a entrega de 72 ambulâncias a 47 municípios do estado. No total, o estado investiu R$ 12,4 milhões na compra dos veículos, que são equipados com maca retrátil, cilindros de oxigênio e ar comprimido, imobilizadores e pranchas de resgate. Cada um custou aos cofres públicos do estado R$ 172,2 mil. “Aos poucos estamos conseguindo organizar o nosso estado, investindo forte na saúde, educação e segurança pública”, citou Witzel.

O secretário e a subsecretária de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira da Silva e Ana Carolina Callado, respectivamente, e o diretor da Samu municipal, Cássio Breyner, também representaram o município na solenidade. “Essa é uma vitória da união entre o município e o governo do estado. E quem ganha com isso é a população”, destacou Christian.

Segundo Breyner, com a chegada das três ambulâncias, Belford Roxo passa a contar com seis veículos para o transporte de urgência médica. “Agradeço ao prefeito Waguinho por mais essa conquista para a nossa Cidade. A população certamente será a maior beneficiada”, agradeceu Breyner.

Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo