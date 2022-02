Saidinha de banco’ termina com suspeito morto em Nilópolis

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na tarde da última quinta-feira (10). O crime aconteceu por volta das 16h na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Alberto Teixeira da Cunha.

Segundo informações, um senhor teria sacado dinheiro em uma agência próxima. Um homem já estaria seguindo a vítima e teria anunciado o assalto. Um policial reformado que estava dentro de um estacionamento, teria notado a ação e reagiu. Houve perseguição e troca de tiros.

Tanto o suspeito, quanto o policial e a vítima da tentativa de assalto acabaram sendo baleadas. O

policial e a vítima foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento Juscelino Kubitschek (UPA JK), e depois transferidos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). A Polícia Civil investiga a participação de outros homens na tentativa de assalto e vão analisar câmaras de segurança de estabelecimentos da região.

O crime que assustou os moradores de Nilópolis é conhecido como “saidinha de banco”, que consiste

no assalto ou furto realizado logo após a vítima sacar uma quantia, na maior parte das vezes elevada, dos bancos e/ou caixas eletrônicos.