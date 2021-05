Sai exu: Manoel Barreto cai e ortopedista assume Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu

Secretário de Saúde de Nova Iguaçu é exonerado. Cargo será ocupado por médico que teve gestão elogiada no HTO Baixada

A saúde de Nova Iguaçu vai sair da unidade de terapia intensiva e ganhar fôlego. O médico ortopedista e traumatologista Luiz Carlos Nobre Cavalcanti assume a pasta a partir da próxima segunda-feira com uma missão: administrar doses de competência para insuflar nova vida em um dos setores que mais sofreu desgaste desde junho de 2018, impactado pela gestão desastrosa do também médico Manoel Barreto, agora exonerado.

Luiz Carlos é experiente em gestão na área da saúde. Foi diretor-geral do Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Melchiades Calazans (HTO Baixada), em Nilópolis. Teve a administração elogiada pelo então presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ), Nelson Nahon.

O médico integra o grupo de aliados do deputado federal Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ) que, como secretário de Estado de Saúde o havia nomeado para a direção do HTO. Entre esses aliados está o diretor-geral do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), Dr. Joé Sestello, referência em administração hospitalar na Baixada Fluminense. Segundo fontes, Luiz Carlos e Sestello cultivam afinidade profissional e reciprocidade em relação ao reconhecimento da capacidade de ambos.

Hordas do ex-secretário infiltradas

O futuro secretário de Saúde, no entanto, deverá ficar atento a possíveis transtornos. A reportagem apurou que Manoel Barreto vai deixar o cargo, mas as hordas de aliados ‘plantadas’ por ele vão estar infiltradas em setores do órgão, principalmente no setor de licitação.

Exonerado através da Portaria 219 publicada na última quarta-feira, Barreto deixa o cargo para assumir a Secretaria de Governo com um dos piores legados da história de Nova iguaçu e reputação zero. Ainda assim, fontes da prefeitura revelaram que o médico resistiu em entregar a pasta.

O Hora H publicou uma reportagem na edição da última quarta-feira , na qual comparava Manoel Barreto à entidade ‘Exu’, por não querer entregar a cadeira nem sob reza forte. Mas, enfim, ‘água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, diz o velho ditado.

Reportagem: Antonio Carlos