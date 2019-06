Sacudiu! Brasil coloca o Peru no saco e avança

Na terra da garoa, o Brasil venceu o Peru por 5 a 0, garantiu a liderança do Grupo A e carimbou a vaga rumo às quartas de final da Copa América

Foi do jeito que o povo gosta. Foi na base da raça e da habilidade, que a Seleção Brasileira carimbou a vaga para as quartas de final da Copa América 2019! Jogando na Arena Corinthians, a Canarinho goleou o Peru por 5 a 0, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves e Willian anotaram os gols deste sábado (22) pelo Brasil.

Com o resultado, a equipe do técnico Tite encerra a primeira fase na liderança do Grupo A, com sete pontos. Até aqui foram oito bolas na rede e nenhum gol sofrido na competição. O Brasil ainda não tem adversário definido para as quartas de final, mas já pode anotar na agenda que o confronto decisivo será na próxima quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo

Não era mata-mata, mas era decisão. Em jogo estavam a classificação para as quartas de final e a liderança do Grupo A. E como todo bom confronto decisivo não faltou intensidade. O ritmo acelerado tomou conta dos primeiros minutos da partida. Mas a Seleção Brasileira logo tratou de colocar os ânimos no lugar. Aos 12, depois de cobrança de escanteio, Thiago Silva desviou e Casemiro carimbou a trave, a bola ficou viva na área e o próprio camisa 5, na base da raça, apareceu para estufar as redes e fazer o primeiro do Brasil no jogo e o primeiro dele com a Amarelinha: 1 a 0.

Não demorou muito para que a Seleção ampliasse o marcador. Dessa vez Firmino foi quem brilhou. 100% ligado no jogo o atacante bloqueou uma saída de bola do goleiro Gallese, a mesma novamente acertou o poste, mas sobrou limpa para o artilheiro, que com muita tranquilidade e categoria fez 2 a 0 na marca dos 18 minutos. Sem se acomodar com a vantagem, a Canarinho continuou pressionando. O terceiro gol veio em belo chute de fora da área de Everton. Após receber na esquerda, o camisa 19 cortou para meio e mandou uma bomba sem dar chances para o arqueiro peruano: 3 a 0.

O jogo voltou do intervalo e o Brasil não quis saber de diminuir o ritmo. Logo aos oito minutos, uma bela jogada coletiva culminou no quarto brasileiro. Acompanhe o lance: Arthur e Daniel Alves tabelaram no meio de campo, o lateral acionou Firmino, que devolveu para o capitão. Já dentro da área, ele encheu o pé e saiu para o abraço. O bombardeio verde e amarelo continuou com Gabriel Jesus, Arthur e Philippe Coutinho até que chegou a vez de Willian. O atacante, que saiu do banco de reservas, bateu colocado e anotou uma pintura na Arena Corinthians para fechar o placar para a Seleção, aos 44 minutos. Nos acréscimos, Gabriel Jesus cobrou pênalti, mas Gallese fez a defesa. Nada que estragasse a festa brasileira em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

PERU 0 x 5 BRASIL

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 22 de junho de 2019 (Sábado)

Horário: 16h

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Hernan Maidana (Argentina) e Eduardo Cardozo (Paraguai)

Público: 42.317 pagantes

Renda: R$ 10.009.095,00

Cartão amarelo: Yotun, Advincula (Peru); Casemiro, Thiago Silva (Brasil)

Gols: Casemiro, aos 12, Roberto Firmino, aos 19, Everton, aos 32 minutos do primeiro tempo; Daniel Alves, aos oito, e Willian aos 45 minutos do segundo

>> Peru: Pedro Gallese, Luis Advincula, Luis Abram, Miguel Araujo e Miguel Trauco; Yoshimar Yotún (Edison Flores), Renato Tapia, Andy Polo e Christian Cueva (Josepmir Ballon); Jefferson Farfan e Paolo Guerrero (Christofer Gonzales). Técnico: Ricardo Gareca.

>> Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís (Alex Sandro); Casemiro (Allan), Arthur e Philippe Coutinho (Willian); Gabriel Jesus, Everton e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Fonte: CBF

Edição: Jota Carvalho / Hora H

Foto: Lucas Figueiredo / CBF