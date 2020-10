Sábado foi Dia De vacinação em São João de Meriti

Jota Carvalho

[email protected]

Com todos os postos de saúde abertos no sábado (17), a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti realizou o Dia D da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação.

A ação que acontece em todo o território nacional começou no dia 5 de outubro e vai até o final do mês. O objetivo é imunizar crianças e jovens contra diversas doenças como sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba, hepatites A e B.

No posto da Vila São João, Jaqueline Silva, mãe de duas crianças, compareceu para a campanha: “Mantenho sempre a vacinação das meninas em dia, preciso preveni-las das doenças”, disse.

A mãe falou também sobre as medidas de combate ao coronavírus e o tempo no atendimento. “Não fiquei nem 10 minutos na fila, tinha álcool 70% e os funcionários estavam de máscaras, completou.

Ainda dá tempo

Quem não pôde comparecer aos pontos de vacinação neste sábado tem até o dia 31 deste mês para ir até uma unidade de saúde do município e realizar a vacinação. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A prefeitura pede para que as pessoas mantenham as medidas de prevenção contra a covid-19, como uso de máscaras e distanciamento social.