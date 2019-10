‘Sábado Feliz’ prepara alunos de Belford Roxo para provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica

Amanhã e 1º de novembro, cerca de 4.500 alunos do 5º e 9º anos das escolas municipais de Belford Roxo farão a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com o objetivo de preparar os estudantes para uma boa nota, a Secretaria Municipal de Educação implementou, em 27 escolas da rede, o projeto Sábado Feliz, que consiste em aulas de reforço de português e matemática para os estudantes que participarão do Saeb.

A secretária adjunta de Educação, Eneila Feitosa, destacou que o Sábado Feliz – cujo último dia de aula foi 19 de outubro – funcionou como um preparatório para os alunos, que puderam tirar as dúvidas. Os professores elaboraram provas semelhantes às do Saeb para que os estudantes se familiarizassem com as questões. “Durante três sábados os estudantes fizeram as atividades. Os pais também participaram para entenderem como é feito o trabalho. Essa integração é fundamental, pois passa mais confiança a quem vai fazer a prova”, acentuou Eneila.

Aulas de reforço em diversas unidades

A secretária adjunta enfatizou que o projeto Sábado Feliz surgiu de uma conversa do secretário municipal de Educação, Denis Macedo, com as diretoras de diversas unidades escolares, que já ofereciam aulas de reforço. “O projeto padroniza as ações e possibilita aos alunos mais conhecimentos. Debatemos sempre a importância de o professor trabalhar a leitura em sala de aula, possibilitando assim que o aluno tenha conhecimento com diversos tipos de textos”, argumentou Eneila Lucas.

A Escola Municipal Pastor Rubens de Castro, no bairro Xavantes, é uma das 27 unidades que participou do projeto. Sábado foi a última aula para duas turmas do quinto ano. Os alunos fizeram um simulado com 20 questões de português e matemática. A diretora Natália Valéria ressaltou que, além do “Sábado Feliz”, os estudantes já ficavam uma hora a mais durante a semana na escola tendo aulas de reforço. “A preparação é intensa para que eles tenham uma boa nota no Saeb”, resumiu Natália.

Aos 11 anos, a estudante Evelyn Gonçalves, cursa o 5º ano na Pastor Rubens de Castro. Sonhando ser veterinária, a menina se empenha nas aulas regulares e nas de reforço, pois quer fazer uma boa prova no Saeb. “O projeto Sábado Feliz me tirou algumas dúvidas de matemática e português, principalmente nas questões de frações. Gostei muito desta oportunidade de melhorar o conhecimento”, encerrou Evelyn, que de 20 questões, no simulado da escola, acertou 16.

