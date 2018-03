Sábado Família homenageia Dia Internacional da Mulher

Foto: Alexandre AJ

Garantia de diversão para todas as idades, o Sábado Família Mulher trouxe muitas atrações para o Horto Municipal, em Porto Real, no último dia 10. Moda, música ao vivo, dança, artesanato, venda de cosméticos, tendas de saúde, trânsito, assistência social e do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC) foram algumas das atrações no evento. Destaques para as apresentações das cantoras Rafaela Rodrigues e Hellen Reis, o desfile da Eleganza Modas e a apresentação de dança moderna e “zumdance”, da Fundação Porto Real.

“O Sábado Família é sempre uma excelente oportunidade para a valorização dos talentos de nossa cidade e região. Reúne um espaço interessante onde é possível se divertir e ficar bem informado. Fiquei muito feliz em poder prestigiar essa linda homenagem que a Prefeitura fez às mulheres. Valeu a pena participar. Quem não foi perdeu um evento maravilhoso”, relatou a professora Elizete dos Reis Lopes, moradora do bairro Jardim das Acácias.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino da Silva, destacou a importância do apoio de todos para o fortalecimento da mensagem do evento. “Gostaria de agradecer às secretarias municipais e a todos os apoiadores do evento como a Feira do Artesanato, aos cantores e à Fundação Porto Real. O tema do Sábado Família do mês de março foi o empoderamento feminino, uma questão muito importante para o nosso município. Precisamos cada vez mais trabalhar o fortalecimento da educação, da cultura e do turismo de nossa cidade, fatores indispensáveis para o desenvolvimento e crescimento do município”.

Estiveram presentes o prefeito Ailton Marques e o deputado federal Alexandre Serfiotis, e ainda os vereadores Fernandinha, Paulo César e Fernando do Rancho, e os secretários municipais: Robson Paulino da Silva (Educação, Cultura e Turismo); Antônio Sebastião da Silva (Esporte e Lazer); Luís Fernando Graciani (Administração); Luiz Fernando Curty Jardim (Saúde), Vanessa Miranda (Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda) e a diretora da Fundação Porto Real, Emília Prota.