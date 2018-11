Sábado é dia de vacinar cães e gatos em Nova Iguaçu

No próximo sábado (10), cerca de 80 mil cães e gatos devem ser vacinados em Nova Iguaçu contra raiva. Essa é a meta da Secretaria Municipal de Saúde para a campanha de vacinação Antirrábica. Das 8h às 17h, haverá uma grande mobilização de profissionais em 127 pontos de vacinação espalhados pela cidade, como postos de saúde, escolas e instituições religiosas.

Vale ressaltar, que por medida de segurança, é importante que os donos dos animais levem os cães com coleira, guia e focinheiras e os gatos em caixas de transporte apropriadas.

Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da raiva, que é incurável, afeta o sistema nervoso e tem alto índice de mortalidade. Pessoas que forem mordidas por algum animal contaminado ou que não tenha tomado a vacina, devem lavar o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde mais próxima.

“Em Nova Iguaçu não existem casos de raiva em humanos, por isso a importância dos donos manterem a vacinação de seus pets em dia”, afirma o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto.

A lista completa dos locais de vacinação está disponível no site www.novaiguacu.rj.gov.br.