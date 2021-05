RUTH DE SOUZA 100 ANOS: Em Mesquita, atriz é uma das homenageadas pelo Revitaliz’Art

Atriz renomada, Ruth de Souza foi um dos grandes nomes da arte brasileira. Comemorando seu centenário de nascimento na quarta-feira, 12 de maio, ela foi a primeira mulher negra a atuar no palco do Theatro Municipal do Rio e, também, uma das personalidades escolhidas para ser homenageada pelo projeto Revitaliz’Art, da Prefeitura Municipal de Mesquita. O mural reflete a valorização da história negra no mundo e fica na ciclovia da Avenida Baronesa de Mesquita, próximo à estação de trem Edson Passos.

A fim de ressignificar os espaços públicos da cidade, o projeto Revitaliz’Art aproveitou a oportunidade para enaltecer líderes e personalidades negras que fizeram história no cenário nacional e global. “Utilizamos como parâmetro a relevância desses personagens para a questão da luta antirracista. Dessa forma, verificamos diversas áreas de atuação e tomamos como base, principalmente, duas referências mundiais: Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela”, explica o subsecretário municipal de Cultura, Kleber Rodrigues.

>> Festival de Veneza – Em alguns de seus feitos, Ruth de Souza foi a primeira brasileira a ser indicada a um prêmio no Festival de Veneza. A premiação internacional reconheceu a atriz por sua atuação no filme “Sinhá Moça”, de 1953. “Ela é uma dessas guerreiras, trabalhadoras, artistas, que contribuíram com seu talento para tornar o Brasil um país melhor”, finaliza Kleber.