Guerra: Rússia ataca Ucrânia por terra, ar e mar; há civis entre os mortos

UCRÂNIA – A Rússia atacou a Ucrânia por terra, ar e mar, no início da madrugada de hoje (24). O ataque ocorre dias após o presidente russo, Vladimir Putin, proferir uma série de ameaças e ter reconhecido a independência de duas províncias separatistas do leste do país.

As duas maiores ucranianas, Kiev e Kharkiv, foram atacadas com mísseis e bombas. Tropas russas também desembarcaram em Odessa, que fica às margens do Mar Negro, e cruzaram a fronteira até Kharkiv. A Ucrânia diz que a invasão é ‘total’.

O presidente ucraniano declarou que o país reagiu, matando 50 soldados, destruindo 4 tanques russos e derrubando 6 aeronaves. Zelensky também afirmou que distribuiu armas ao povo e que o país adotou a lei marcial (quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país).

Nas ruas do país, o cenário de caos já é observado: filas em postos de combustíveis, corridas aos supermercados por mantimentos, engarrafamentos e estações de trens lotada.

Mortos passam de 100 entre

Segundo as autoridades ucranianas, as tropas russas tomaram a região onde fica o depósito de resíduos nucleares de Chernobyl. As forças russas chegaram lá depois de cruzar a fronteira da Belarus com a Ucrânia.

O assessor da presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, destacou que essa é uma das ameaças mais sérias na Europa hoje. O aeroporto militar de Hostomel, que fica a cerca de 23 quilômetros da capital de Kiev, também foi dominado pelos russos.

Mais cedo, autoridades militares ucranianas haviam dito que paraquedistas russos desceram de 20 helicópteros e 8 aeronaves Mi-8 e começaram a combater os ucranianos para controlar o aeroporto.

Ao menos 137 mortos

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que ao menos 137 cidadãos ucranianos morreram após os ataques russos no país. “137 heróis, nossos cidadãos, perderam a vida”, disse o presidente em um pronunciamento televisionado. Ainda segundo o líder ucraniano, outras 316 pessoas ficaram feridas nos combates.

“De acordo com as informações que temos, o inimigo me marcou como algo número 1, e minha família, alvo número 2”, disse Zelensky.

Reação internacional

O presidente americano, Joe Biden, condenou o ataque. “O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia”, disse Biden.

Em discurso na Casa Branca, Biden disse que Vladimir Putin está planejando a ofensiva há meses e que ele (Putin) seu país arcarão com as consequências”. Biden anunciou ainda que vai limitar as transações em dólar para empresas russas.

‘Quem tentar intervir sofrerá consequências nunca vistas’, ameaça Putin

Em declaração pública após ordenar o ataque, Vladimir Putin disse, em conversa com empresários do país, que se prepara para responder às sanções impostas pelo Ocidente após o Kremlin reconhecer duas áreas separatistas do leste ucraniano.

Ele alertou para que nenhum outro país interfira na ação russa na região separatista na Ucrânia. E ameaçou: “Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história”.

Conflito histórico

A Rússia e a Ucrânia vivem uma antiga história de conflitos. Ao longo dos séculos, a Ucrânia fez parte de impérios, sofreu inúmeras invasões, foi incorporada pelos russos e pelos soviéticos, se tornou independente, mas nunca resolveu por completo sua relação com a Rússia.

A Ucrânia é uma ex-república soviética, tem laços sociais e culturais com a Rússia, e o russo é amplamente falado por ucranianos. Além de fazer fronteira com os russos, a Ucrânia é vizinha da União Europeia.

Desde 1991, com o fim da União Soviética, a Ucrânia é um país independente. Mas as histórias do país e da Rússia se confundem. A Ucrânia é considerada o berço da Rússia moderna.