Rua em São João de Meriti vai receber nova rede de drenagem

Para pôr fim aos alagamentos que acontecem há mais de 50 anos na Rua Dionísio da Rocha, no Parque Araruama, a Prefeitura de São João de Meriti está se preparando para dar início às obras de drenagem na região.

Ontem, as novas manilhas com grande capacidade começaram a chegar ao bairro, 300 serão instaladas. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, João Roberto (Joãozinho), a previsão é que as obras devam iniciar na terceira ou quarta semana de fevereiro.

“Já temos o projeto todo pronto e estamos depositando o material necessário. Vamos realizar essa obra que é tão esperada pela população”, disse. De acordo com a pasta, para acabar com o ponto de alagamento na via, será necessário abrir o chão do entroncamento das ruas Crisântemos e Cravos até a bacia da Rua Dionísio da Rocha, saindo de lá até o canal existente.

Com essa intervenção, a secretaria espera resolver definitivamente esse problema crônico que há décadas assola os moradores da região. Vale lembrar que nos últimos anos a prefeitura já acabou com cerca de 80% dos pontos de alagamento na cidade.