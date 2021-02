Roubo de carreta deixa dois mortos na Rodovia Washington Luiz

O roubo de uma carreta após ser recarregada na Reduc, resultou em dois homens mortos, na manhã de ontem, em Duque de Caxias. A Polícia Militar informou que agentes do 15º BPM realizaram um cerco na Rodovia Washington Luiz, na altura de Jardim Gramacho, para recuperar o veículo roubado.

Durante a abordagem policial, o bandido atirou contra o motorista da carreta, que não resistiu. Houve troca de tiros com policiais e ele foi baleado e morreu no local. Um veículo que fazia a cobertura do roubo não foi encontrado.

Uma faixa da esquerda da pista lateral foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).