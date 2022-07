Ronnie Lessa é alvo de mandado da PF em ação contra tráfico internacional de armas

Ronnie Lessa foi alvo de um mandado de prisão preventiva da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) dentro do presídio de segurança máxima, em Campo Grande, nesta quinta-feira (14). Ele é acusado de de tráfico internacional de componentes de armas de fogo.

Lessa é acusado de ter enviado dez remessas contendo diversas peças de arma de fogo da Flórida, nos EUA, para o Rio de Janeiro. O PM reformado é réu pela morte de Marielle Franco.

A Polícia Federal aponta que as remessas de armas foram traficadas em um período de 20 meses, entre 2017 e 2018. Em três momentos, a filha de Lessa, Mohana, teria ajudado a enviar peças da Flórida para o Rio de Janeiro. Assim como o pai, a filha também foi acusada pelo mesmo crime.

Além dos EUA, a investigação aponta que o denunciado importava ilegalmente peças da Nova Zelândia e da Ásia.

A operação deflagrada hoje (14) foi batizada como “Conexão Miami”. Durante as investigações, a PF chegou a conclusão que as peças eram usadas para montagem de armas e depois para abastecimento da criminalidade do Rio, em especial de integrantes de grupo de extermínio.