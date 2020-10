Romeiro é atropelado na via Dutra e tem corpo arrastado por 40 metros

SÃO PAULO – O romeiro José Sidney Alarcão, de 48 anos, morreu atropelado na via Dutra, em Pindamonhangaba, na madrugada de ontem. Ele estava a caminho do Santuário de Aparecida para pagar uma promessa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima foi atropelada por um carro e arrastado por cerca de 40 metros. O motorista fugiu sem prestar socorro.

José Sidney trabalhava como cortador de eucalipto e deixou dois filhos. O corpo do devoto foi sepultado na tarde de ontem no cemitério municipal de Taubaté. José tinha saído da cidade de Taubaté com sua esposa. O acidente aconteceu por volta da meia-noite no quilômetro 84, depois do pedágio de Moreira César.

Ele estava no acostamento da estrada, quando foi atingido pelo veículo. O corpo foi arremessado para cerca de 40 metros do local do acidente e a esposa de José caiu com o impacto, mas não ficou ferida. O grupo de romeiros que estavam junto com o casal pediu o resgate, porém o homem não resistiu e faleceu no local. A Polícia Civil investiga o caso.