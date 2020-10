Rogério Lisboa lidera pesquisa Ibope na disputa para prefeitura de Nova Iguaçu

A pesquisa Ibope divulgada ontem aponta o prefeito e candidato à reeleição em Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP), em ampla vantagem a disputa, com 49% das intenções de voto. Empatados na corrida eleitoral estão o Delegado Carlos Augusto (PSD) e Max Lemos (PSDB), com 7%.

Completam a corrida pela prefeitura, Luiz Novaes (PSB), Marcelo Lajes (PRTB) e Rosangela Gomes (Republicanos) com 4%, cada; os candidatos Berriel (PT) e Professora Leci (PSOL) com 2% das menções; e Robson Paz (REDE) com 1%. Dr. Letinho, candidato do PSC não atingiu nem 1% das intenções.

Segundo o Ibope, 15% dos entrevistados declaram voto em branco ou nulo e 5% não sabem ou preferiram não responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro de 2020 e contou com 602 entrevistados. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu.