Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado

O senador Rodrigo Pacheco conquistou na tarde de ontem mais de 41 votos que o colocaram na presidência do Senado Federal para o biênio 2021-2022. A eleição foi feita de forma presencial, secreta e em cédula de papel, tendo início pelo senador mais velho.

Pacheco disputava a presidência da Casa com a senadora Simone Tebet, que foi abandonada pelos grandes representantes do MDB no Senado, que fizeram um acordo para apoiar Pacheco em troca de cargos na cúpula da Casa. O partido deve ficar com a vice-presidência da Casa após a vitória do parlamentar do DEM.

O agora ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse mais cedo que realizou uma gestão reconhecida pela pacificação e entendimento, construindo pontes entre Poderes apesar de passar por momentos de inquietação política.

“A gente passou um período de muita turbulência, de muita polarização política, de muito enfrentamento institucional. A gente teve como presidente do Senado e chefe do poder Legislativo a oportunidade, em vários episódios, de pedir a pacificação, pedir a união dos brasileiros em torno de causas, ser uma ponte em relação aos outros Poderes. Quando muitas das vezes alguns atores faziam de tudo para destruir as pontes, eu sempre fiz de tudo para construir as pontes”, discursou Alcolumbre em balanço de sua gestão.

Apoiado por Bolsonaro

Pacheco foi apoiado pelo atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP). E também pelo presidente Jair Bolsonaro e partidos de esquerda, como o PT. O senador disse que vai usar sua “mineirice” para conciliar interesses diversos.

Em entrevista ao programa Em Foco, da GloboNews. ele negou que tenha prometido alguma coisa ao Palácio do Planalto para conquistar o apoio de Bolsonaro. “Eu vou ter um apelo muito grande à democracia, à convergência, à busca de consenso e ao respeito às divergências. É preciso respeitar essas divergências, e não há nenhum tipo de compromisso com pauta específica, de pautar ou de não pautar. Vamos buscar o colégio de líderes, entender o que é melhor para o país”, afirmou.