“Rocket Man Show”: espetáculo musical sobre Elton John chega ao Rio

“Rocket Man Show”, espetáculo da série “Movie on Stage Live” aclamado pelo próprio Elton Jhon e sucesso de crítica mundial, chega ao Rio de Janeiro no dia 1º de outubro, no Qualistage (Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), com apresentação do escocês Rus Anderson, escolhido por Elton para representá-lo em diversas situações em sua tour de despedida dos palcos.

O espetáculo vem ao Brasil para sete apresentações em capitais brasileiras, como parte do Top Cat Concert Series 2022, série de shows internacionais promovida pela Top Cat Produções Artísticas, que passará pelos quatro cantos do mundo, em 2022/2023, batizada de “Farewell Yellow Brick Road”.

Em seu encerramento, Elton sairá de cena dos palcos e passará a curtir sua aposentadoria, dedicando-se a obras sociais e a criação de seus filhos. Escolhido a dedo pelo próprio Elton John para desempenhar este papel, Rus está em todos os videos e fotos usados na turnê mundial. Ele recriou momentos icônicos da carreira fantástica de Elton em realidade virtual para a turnê.

Rus se apresenta como Elton John jovem, em seu espetáculo “The Rocket Man Show”, interpretando seus maiores sucessos, nos vocais, tocando piano ferozmente e usando seus lindos trajes – incluindo botas, óculos e macacões em cenas espetaculares com canções desde 1973! Mais informações sobre o espetáculo pelos seguintes canais: telefone (21) 2156-7300/site https://qualistage.com.br/