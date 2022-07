Rock the Mountain anuncia Jorge Ben como line up em novembro

O festival que reúne música, arte, diversão, estilo, gastronomia e sustentabilidade em meio à natureza, em Itaipava, na Região Serrana do Rio, acaba de anunciar sua atração surpresa: o cantor e compositor Jorge Ben Jor, um dos principais influenciadores do sambalanço e samba-rock.

O artista vai integrar o line-up da edição de novembro do Rock the Mountain, formado por nomes como Gilberto Gil, Gloria Groove, Duda Beat, Lulu Santos, Ney Matogrosso, Chico Cesar & Geraldo Azevedo, Liniker, Fernanda Abreu, Letrux, Céu, Roberta Sá, Xênia França, Dona Onete e mais.

O festival acontecerá em dois finais de semana, dias 05 e 06, 12 e 13/11, no Parque Municipal de Petrópolis, Região Serrana do Rio. Os ingressos estão à venda no site da Sympla. Na quinta-feira, dia 07/07, haverá virada de lote.

Em abril o festival recebeu cerca de 60 mil pessoas, em dois finais de semana, número quase 3 vezes maior que em 2019, se consolidando como um dos principais festivais de música do país. Participaram do evento atrações como Caetano Veloso, Gal Costa, Djavan, Alceu Valença, Criolo, BaianaSystem, Silva e muitos outros. Em suas cinco edições anteriores, o RTM foi palco de apresentações históricas de nomes como Emicida, Planet Hemp, Natiruts e Baco Exu do Blues.