Robô gigante samba no GET Elza Soares, na Zona Norte do Rio, e dá show de simpatia

Ao som da bateria da Mocidade Independente, o primeiro Ginásio Experimental Tecnológico do Rio, o GET Elza Soares, foi inaugurado hoje (23) no Rocha, bairro da Zona Norte, pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, que foram recepcionados por um robô de 2,65 metros sambando. O protótipo era controlado de perto por um operador.

A unidade tecnologia tem como premissa que o conteúdo didático seja abordado a partir de questões e necessidades reais, vividas e trazidas pelos próprios alunos. Parentes da cantora Elza Soares, que morreu em janeiro, participaram da solenidade. A previsão é que, até 2024, 22 GETs estejam funcionando no município.

“A gente queria fazer uma homenagem a Elza. O mais legal é virar nome de escola. Várias são centenárias. ‘Eu me formei lá na Elza Soares‘”, disse Paes. Além do nome, a cantora que “inovou até o fim”, segundo texto de divulgação da prefeitura sobre o projeto, também é homenageada em um mural em um dos muros do ginásio.

Aposta em inovação

A prefeitura informou que os Ginásios Experimentais Tecnológicos são a aposta em inovação do ensino da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o órgão, a iniciativa é inspirada por pesquisas de universidades como Stanford e Columbia e tem como premissa que o conteúdo didático seja abordado a partir de questões e necessidades reais, vividas e trazidas pelos próprios alunos.

No início, 200 alunos do ensino fundamental serão atendidos no espaço em turno único. Ao longo do ano, a previsão é que três unidades adotem o modelo.

Além da grade curricular normal, que será seguida regularmente, o GET trabalhará, segundo a SME, com STEAM, sigla em inglês para a abordagem que integra diversas áreas do conhecimento e combina Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Tudo isso de maneira interdisciplinar.