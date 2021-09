Roberto Jefferson passa mal e defesa pede transferência para hospital

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, passou mal no início da noite da última segunda-feira e chegou a ser levado para uma unidade de saúde do Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio. A defesa do político informou hoje (31) que Jefferson foi diagnosticado com pielonefrite aguda bilateral, uma infecção que atinge os rins. Os advogados pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a transferência dele para o Hospital Samaritano, no Rio.

“A defesa confia que o Supremo Tribunal Federal irá hoje, urgentemente, conceder a transferência para o Hospital Samaritano. É uma questão humanitária. E, se o ministro Alexandre de Moraes não responder hoje, responderá por tortura”, disse o advogado Luiz Gustavo Cunha a Oeste.

Ainda segundo a defesa, o ex-deputado encontra-se indisposto e em estado febril, com oscilação de pressão e os pés inchados devido ao quadro infeccioso.

Roberto Jefferson teve prisão preventiva decretada no último dia 13 a pedido da Polícia Federal, acatado em decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga milícias digitais.

Na última segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-deputado por incitação ao crime e por homofobia. A denúncia foi oferecida pela subprocuradora Lindôra Araújo em 25 de agosto.

A PGR detalha uma série de entrevistas nas quais Jefferson incita a população a invadir o Congresso, a reagir a policiais militares e a atacar instituições, como o Supremo.