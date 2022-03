RJPET realiza quarta etapa da campanha de adoção de animais na Zona Sul, neste sábado

A campanha de adoção RJPET acontece pela quarta vez em bairros da Zona Sul do Rio. Neste sábado (19/03), o evento acontecerá das 14h às 18h, na Praça Antero de Quental, no Leblon. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, que é responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal, em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção Animal do RIO (SMPDA).

As edições anteriores, acontecidas em Bangu, resultaram em mais de 200 animais adotados. A meta das feiras de adoção é incentivar a adoção responsável de animais abandonados e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos pets.

“Devido ao sucesso das adoções realizadas em Bangu, resolvemos expandir nossa atuação. Dessa forma as pessoas terão a oportunidade de adotar seu amigo de quatro patas em uma feira de adoção sempre em seu bairro. Já estamos realizando feiras mensalmente em bairros diferentes da cidade,” explicou o secretário”, Marcelo Queiroz.

O que fazer para adotar

Antes de levar o mais novo integrante da família para casa, os interessados em adotar um pet durante a campanha deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

“Nosso objetivo é incentivar a adoção de animais que estão em projetos independentes, ONGs e até mesmo abandonados nas ruas. Acreditamos que as campanhas despertam nas pessoas o desejo e a consciência de levar um animal de estimação para casa”, disse o secretário Municipal de Proteção Animal, Vinicius Cordeiro.

Benefícios de ter um animal de estimação em casa

A convivência com um animal de estimação traz diversos benefícios à saúde física e mental, como a diminuição do estresse e da solidão, o aumento da carga de atividade física, a melhora da autoestima e, até mesmo, auxílio para superar o luto.

De acordo com dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 47,9 milhões de lares brasileiros têm a presença de cães ou gatos.

Serviço

Feira de Adoção RJPET

Data: 18 de março

Horário: das 14h às 18h

Local: Praça Antero de Quental

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva – Leblon.